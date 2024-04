Questo mouse wireless Logitech è in SUPER OFFERTA: solo 9€ su Amazon

Il mouse Logitech M185, il più venduto in assoluto della gamma del brand, è in offerta su Amazon. Si tratta di un mouse wireless di ottima fattura che ora viene proposto al prezzo scontato di 9,91 euro su Amazon, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato. L’offerta riguarda la versione con colorazione Grigio che viene venduta e spedita da Amazon. Il mouse si collega al computer tramite il connettore USB. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Mouse Logitech M185: a meno di 10 euro su Amazon

Il mouse Logitech M185 è un mouse wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Dotato di un ricevitore USB da collegare al computer (Windows, Mac o altri sistemi operativi), questo mouse è pronto all’uso (non c’è bisogno di alcuna installazione) e garantisce ottime prestazioni in tutti i contesti. Da notare che il dispositivo funziona a batteria ed è dotato di un sensore da 1.000 DPI, per un utilizzo preciso in ogni situazione. Il raggio del collegamento wireless è di circa 10 metri.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare il mouse Logitech al prezzo scontato di 9,91 euro. Si tratta di un’opportunità da non farsi sfuggire: a questo prezzo, infatti, è possibile acquistare un mouse wireless di ottima qualità e con una spesa davvero contenuta. Da notare che il dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon. L’offerta riguarda la versione grigia ma ci sono altre colorazioni che costano pochi euro in più.