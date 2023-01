Questo mouse wireless LOGITECH è in offerta a META' PREZZO su Amazon

La gamma di mouse di Logitech offre un gran numero di dispositivi di grandissima qualità e non fa eccezione l’ottimo Logitech MX Anywhere 2S. Si tratta di un mouse wireless che supporta anche la connettività Bluetooth e che può essere abbinato a tantissime tipologie di dispositivi garantendo sempre prestazioni al top.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Logitech MX Anywhere 2S al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 99,99 euro. Si tratta di uno sconto del 50% sul prezzo del mouse che, con quest’offerta, diventa ancora più conveniente e interessante. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 10 euro.

Il Logitech MX Anywhere 2S è in offerta a metà prezzo su Amazon

Tra i tanti mouse firmati Logitech, uno dei modelli migliori è, senza dubbio, MX Anywhere 2S, pensato per garantire la massima flessibilità, grazie alla possibilità di abbinato con qualsiasi dispositivo, e prestazioni al top, come tutti i prodotti Logitech di fascia più alta.

Il Logitech MX Anywhere 2S è un mouse wireless con supporto sia alla connettività 2,4 GHz (tramite ricevitore USB) che alla connettività Bluetooth. Il mouse può contare su un sensore da 4000 DPI e su di un totale di 7 pulsanti programmabili. Da segnalare anche un’ottima autonomia con 70 giorni di utilizzo con una carica completa.

Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Logitech MX Anywhere 2S al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 99,99 euro oppure in 5 rate mensili da 10 euro. L’offerta consente di risparmiare il 50% sull’acquisto di quest’ottimo mouse. Per sfruttare la promozione è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.