Questo mouse Logitech con sensore HERO 25K è in SUPER OFFERTA su Amazon (-60%)

È il momento giusto per cambiare mouse e acquistare un modello da gaming ad altissime prestazioni: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Logitech G403 al prezzo scontato di 32 euro invece di 79,99 euro. Si tratta di uno sconto del 60% che consente di acquistare l’ottimo mouse di Logitech, dotato del sensore HERO 25K, il top di gamma del brand, al suo nuovo minimo storico. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Logitech G403: ora in offerta al prezzo minimo storico su Amazon

Il Logitech G403 è un mouse da gaming con filo pensato per garantire prestazioni al top a fronte del massimo comfort di utilizzo. Il mouse include il sensore HERO 25K fino a 25.600 DPI. C’è poi il sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB, gestibile tramite il software G HUB e integrabile con tutti gli altri accessori Logitech G. Da notare, inoltre, che il mouse, pur essendo molto resistente, è estremamente leggero con una massa complessiva che si ferma a 87 grammi. Il G403 può contare, inoltre su 6 tasti programmabili e su 5 livelli di sensibilità (da 100 a 25.600 DPU) per il massimo delle performance.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare questo mouse di Logitech al prezzo scontato di 32 euro invece di 79,99 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per un mouse di altissima qualità che ora viene proposto ad un prezzo davvero molto accessibile. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

