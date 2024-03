Questo mouse da gaming Logitech G costa solo 24,99€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo mouse da gaming, dal rapporto qualità/prezzo elevato, c’è una nuova offerta Amazon che potrebbe fare al caso vostro. In questo momento, infatti, il Logitech G G203 LIGHTSYNC è disponibile al prezzo scontato di 24,99 euro, con un risparmio netto (-39%) rispetto al prezzo consigliato e con la possibilità di completare l’acquisto anche optando per un pagamento in 3 rate. Il mouse è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile, in varie colorazioni, tramite il box qui di sotto.

Logitech G G203 LIGHTSYNC: è il mouse da comprare

Il Logitech G G203 LIGHTSYNC ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in gaming, grazie al sensore da 8.000 DPI e alla possibilità di sfruttare 6 tasti programmabili. Da segnalare anche un peso contenuto, per gli standard dei mouse di questo tipo, e anche il supporto all’illuminazione RGB che va a integrarsi con il proprio ecosistema di prodotti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il mouse di Logitech G al prezzo scontato di 24,99 euro. Si tratta del modello più venduto su Amazon per chi cerca un mouse da gaming. Il rapporto qualità/prezzo è alle stelle. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Da notare che il mouse è disponibile in diverse colorazioni ma solo alcune sono proposte in sconto.