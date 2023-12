Questo mouse da gaming Logitech costa solo 24,90€ su Amazon: è un AFFARE

Il Logitech G203 LIGHTSYNC è uno dei migliori mouse da gaming per rapporto qualità/prezzo disponibili sul mercato. Con la nuova offerta Amazon, il mouse di Logitech diventa ancora più conveniente ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 24,90 euro, con un taglio del 39% rispetto al prezzo consigliato. Il mouse è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile al nuovo minimo storico, con possibilità di scegliere tra quattro diverse colorazioni. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Mouse da gaming Logitech: un vero affare su Amazon

Il Logitech G203 LIGHTSYNC è un ottimo mouse da gaming. Dotato di illuminazione RGB personalizzabile, questo mouse ha 6 pulsanti programmabili, in modo da adattare il funzionamento alle proprie esigenze, risultando particolarmente comodo sopratutto durante le lunghe sessioni di gaming.

Da notare che il modello di Logitech è dotato di un tracciamento a 8.000 DPI. In questo modo, il mouse riesce a garantire tanta precisione, soprattutto nelle attività, come i videogiochi più frenetici, particolarmente dinamiche. Si tratta di uno dei migliori mouse da gaming, per rapporto qualità/prezzo, attualmente disponibili sul mercato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Logitech G203 LIGHTSYNC al prezzo scontato di 24,90 euro, con un taglio netto di prezzo rispetto al listino e con la possibilità di scegliere tra quattro diverse colorazioni. Il mouse è disponibile con consegna immediata ed è venduto e spedito direttamente da Amazon. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.