Questo mouse da gaming di Cooler Master costa solo 22€ (-62%)

È il momento giusto per acquistare mouse da gaming ad un ottimo prezzo: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Cooler Master MM720 al prezzo scontato di 22 euro invece di 59,99 euro, nuovo minimo storico per il mouse.

Si tratta di uno sconto del 62% che garantisce un risparmio reale e significativo su uno dei migliori mouse da gaming in commercio. Il Cooler Master MM720 è un mouse con cavo che presenta un design a nido d’ape, una struttura solida e leggera (il peso è di appena 49 grammi) ed un sensore ottico da ben 16000 DPI. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Cooler Master MM720: il mouse da gaming è al minimo storico con la nuova offerta Amazon

Il Cooler Master MM720 ha tutto quello che serve per offrire prestazioni al top per chi cerca un mouse da gaming versatile e completo. Il sensore da 16000 DPI rappresenta un punto di forza di non poco conto, soprattutto in questa fascia di prezzo, e la struttura solida e leggera (il peso è di appena 49 grammi) rende l’uso del mouse ancora più confortevole, anche per sessioni di gioco prolungate.

Il mouse si collega a qualsiasi PC o Mac via cavo con interfaccia USB-A e lunghezza di 1,8 metri. C’è anche la possibilità di personalizzare l’illuminazione RGB (su PC) con il software di Cooler Master.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Cooler Master MM720 al prezzo scontato di 22 euro invece di 59,99 euro. Lo sconto è del 62% e il prezzo a cui viene proposto il mouse rappresenta il nuovo minimo storico per il dispositivo. Per sfruttare l’offerta è possibile accedere ad Amazon dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.