Questo Mouse da Gaming competitivo Logitech costa meno di 17€ (ed è anche RGB!)

Logitech G203 LIGHTSYNC è un mouse da gaming RGB disponibile su Amazon.

Logitech G203 LIGHTSYNC: domina le lobby grazie a questo mouse da gaming!

Il Logitech G203 LIGHTSYNC è un mouse da gaming che rappresenta l’equilibrio perfetto tra prestazioni, personalizzazione e comfort, il tutto a un prezzo davvero conveniente. Se sei un appassionato di gaming o semplicemente cerchi un mouse di alta qualità per le tue esigenze quotidiane, questo dispositivo offre tutto ciò che serve.

Una delle caratteristiche più accattivanti è l’illuminazione RGB personalizzabile. Con il Logitech G203 LIGHTSYNC, puoi personalizzare l’aspetto del tuo mouse scegliendo tra milioni di colori e combinazioni. Crea un’illuminazione unica che si adatti al tuo stile di gioco o al tuo setup.

Questo mouse offre anche una comoda gamma di pulsanti programmabili. Con ben 6 pulsanti programmabili, hai la flessibilità di assegnare macro e comandi personalizzati per un controllo ottimale durante il gioco. È possibile configurare i pulsanti tramite il software Logitech G HUB per adattarli alle tue esigenze specifiche.

Il sensore gaming è un altro punto forte del Logitech G203 LIGHTSYNC. Garantisce un tracciamento preciso e affidabile, assicurando che ogni movimento del mouse venga registrato con precisione. Con una sensibilità regolabile fino a 8.000 DPI, puoi personalizzare la velocità e la reattività del mouse in base alle tue preferenze.

Inoltre, il peso ridotto del mouse contribuisce a un’esperienza di gioco più confortevole. Non sentirai l’affaticamento anche durante le sessioni di gioco più lunghe grazie a un design ergonomico studiato appositamente per i giocatori.

Il Logitech G203 LIGHTSYNC è stato progettato per essere duraturo e affidabile. I pulsanti primari sono meccanici e utilizzano tensionamento con molle in metallo per garantire una durata eccezionale e una risposta precisa.

Il Logitech G203 LIGHTSYNC è disponibile a 16,99€.

