Questo MONITOR ULTRAWIDE di LG costa meno di 200€ con l'offerta Amazon di oggi

I monitor UltraWide con rapporto tra le dimensioni di 21:9 sono sempre più richiesti e rappresentano la scelta giusta per massimizzare la produttività, incrementando la superfice disponibile. Con la nuova offerta Amazon che anticipa il Black Friday è possibile acquistare un nuovo monitor UltraWide di LG ad un prezzo davvero interessante.

L’offerta riguarda il modello LG 29WQ600 con pannello da 29 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 100 Hz che viene proposto al prezzo scontato di 199 euro invece di 299 euro. Si tratta di uno sconto reale del 33% che garantisce un risparmio di 100 euro sull’acquisto. Il monitor è disponibile anche in 5 rate mensili Amazon a 40 euro al mese.

Con 100 euro in più è, invece, possibile acquistare la variante da 34 pollici con risoluzione QHD del monitor UltraWide di LG disponibile in offerta a 299 euro invece che 399 euro.

Il monitor UltraWide di LG è la scelta giusta per una maggiore produttività con un occhio ai contenuti multimediali

Il monitor UltraWide di LG presenta un pannello da 21:9 caratterizzato da 29 pollici di diagonale e risoluzione Full HD (2560 x 1080 pixel). Il monitor presenta tecnologia IPS, coperta sRGB al 99%, un tempo di risposta di 1 ms e un refresh rate di 100 Hz. Da segnalare anche degli speaker stereo da 14 W. La dotazione include porte HDMI, Display Port e USB-C.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor UltraWide di LG da 29 pollici al prezzo scontato di 199 euro invece di 299 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate mensili Amazon. L’offerta riguarda la versione del monitor con scocca posteriore bianca. Da notare che il dispositivo include il supporto VESA per un facile collegamento ai vari accessori per monitor. Al prezzo di 299 euro, invece, è possibile acquistare la variante da 34 pollici del monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.