Questo monitor ULTRAWIDE da 34'' di LG è in SUPER OFFERTA su Amazon (-150€)

I monitor UltraWide con risoluzione 2K e diagonale da 34 pollici sono un vero riferimento del settore dei monitor, abbinando la comodità del formato “allungato” all’elevata risoluzione del pannello. Si tratta di una combinazione vincente soprattutto quando il monitor può contare su di un pannello di alta qualità e su di un prezzo vantaggioso.

È il caso della nuova offerta Amazon disponibile in questo momento. Sullo store, infatti, è possibile acquistare il monitor UltraWide da 34 pollici con risoluzione 2K di LG (modello 34WN750) al prezzo scontato di 399 euro invece di 549 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 80 euro. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito:

Il monitor UltraWide di LG è ora in offerta al prezzo giusto

Il modello LG 34WN750 è monitor UltraWide (in formato 21:9) con diagonale di 34 pollici e risoluzione di 3440 x 1440 pixel. Questo monitor è dotato di pannello IPS di ottima qualità con refresh rate massimo di 75 Hz e supporto ad AMD FreeSync.

Da segnalare anche un sistema di speaker integrati da 14 W. Il monitor integra anche una porta HDMI 2.0 ed una Display Port 1.4 oltre ad un’uscita audio. Da notare, inoltre, la possibilità di regolare l’altezza del monitor per adattarla a qualsiasi configurazione.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor UltraWide da 34 pollici di LG al prezzo scontato di 399 euro invece di 549 euro oppure in 5 rate mensili da 80 euro. L’offerta viene proposta direttamente da Amazon con il monitor disponibile in pronta consegna. Si tratta di uno sconto a tempo limitato. Per sfruttare l’offerta è possibile accedere ad Amazon dal link seguente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.