Questo Monitor Philips ha tutto quello di cui avete bisogno (e costa solo 179€!)

Il Philips Monitors Gaming 27M1N3200VS è un monitor da gaming progettato per offrire un’esperienza di gioco eccezionale. Con una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms, questo monitor garantisce immagini incredibilmente fluide e nitide. La velocità di aggiornamento elevata ti permette di godere di giochi senza sfarfallii o scatti, mentre il tempo di risposta rapido elimina il fastidioso effetto blur da movimento.

Una delle caratteristiche chiave di questo monitor è la tecnologia AMD FreeSync Premium, che assicura un gioco fluido senza distorsioni e scatti. La modalità Low Input Lag riduce al minimo il ritardo tra i tuoi comandi e l’azione visualizzata sullo schermo, assicurandoti che ogni tua mossa venga catturata istantaneamente. Questo è particolarmente importante per i giochi competitivi in cui la reattività è essenziale.

Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli di visione, il che significa che potrai apprezzare dettagli nitidi da qualsiasi posizione. Con una risoluzione Full HD 16:9, ogni immagine sarà ricca di dettagli e colori vividi.

Per proteggere i tuoi occhi durante lunghe sessioni di gioco, il monitor è dotato di modalità LowBlue e Flicker-free. Queste caratteristiche riducono l’affaticamento degli occhi e ti consentono di giocare in modo più confortevole.

Inoltre, il monitor Philips Monitors Gaming 27M1N3200VS dispone di altoparlanti integrati, eliminando la necessità di altoparlanti esterni. Questo è perfetto per giocare o guardare film senza complicazioni.

Con la possibilità di regolare l’inclinazione da -5 a 20 gradi, puoi facilmente trovare l’angolo di visione perfetto per te. In definitiva, questo monitor è una scelta eccellente per i giocatori che cercano prestazioni eccezionali, reattività e immagini di alta qualità a un prezzo conveniente.

Compra ora il Philips Monitors Gaming 27M1N3200VS approfittando dell’incredibile sconto su Amazon e pagandolo solo 179,90€ invece di 204,49€.