Questo monitor MSI Pro in offerta a 99€ è un VERO AFFARE al minimo storico su Amazon

Chi è alla ricerca di un nuovo monitor per il proprio PC non può trascurare questa nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo MSI Pro MP242C. Si tratta di un monitor di pregevole fattura, dotato di un pannello VA curvo da 24 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate di 75 hz e speaker integrati. Il monitor in questione è acquistabile al prezzo scontato di 99 euro, raggiungendo così il suo nuovo prezzo minimo storico su Amazon. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

MSI Pro MP242C: un ottimo monitor ad un prezzo straordinario

Il monitor di MSI ha tutte le carte in regola per essere considerato come il monitor giusto da comprare oggi. Si tratta di un modello dotato di un pannello VA da 24 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 75 Hz. Il monitor presenta anche speaker integrati, oltre ad un’uscita audio. C’è una porta HDMI ed una VGA, per il collegamento veloce di qualsiasi dispositivo. Il monitor può contare sul supporto VESA da 100 mm.

Si tratta di un monitor perfetto per il lavoro d’ufficio (anche da remoto) oltre che per lo studio. L’ottima qualità del pannello, inoltre, lo rendono la scelta giusta anche per chi ha bisogno di un monitor economico per il proprio PC da gaming.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Pro MP242C al prezzo scontato di 99 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima che permette di acquistare uno dei migliori monitor per rapporto qualità/prezzo disponibili ad oggi sul mercato. Il monitor è disponibile sia in versione nera che in versione bianca. Per chi cerca un modello con pannello più grande c’è anche la versione da 27 pollici proposta a 169 euro.

Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

