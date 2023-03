Questo monitor MSI PRO da 27'' è al MINIMO STORICO su Amazon

La gamma di monitor MSI Pro propone una serie di ottimi prodotti in grado di abbinare pannelli di qualità e tante funzioni utili sia per le attività d’ufficio che per il gaming. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor MSI Pro MP271CW al prezzo scontato di 159 euro invece di 199 euro. L’offerta porta il prodotto di MSI al suo minimo storico su Amazon.

Si tratta di un monitor da 27 pollici dotato di un pannello curvo con tecnologia VA e risoluzione Full HD che può adattarsi al meglio a tutti i contesti di utilizzo. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Il monitor MSI Pro MP271CW è ora ad un ottimo prezzo con la nuova offerta Amazon

MSI Pro MP271CW è un ottimo monitor, in grado di adattarsi al meglio a tutti i contesti di utilizzo. Il monitor presenta un pannello VA curvo da 27 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 75 Hz risultando ottimo in vari contesti di utilizzo.

Tale pannello presenta un’elevata qualità dell’immagine con un contrasto di 4000:1 e il 97,7% della gamma di colori sRGB. Da notare anche speaker integrati e la possibilità di sfruttare porte HDMI e VGA per collegare PC e altri dispositivi. C’è anche il supporto VESA da 100 mm per una migliore installazione del monitor.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor MSI Pro MP271CW al prezzo scontato di 159 euro invece di 199 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link riportato qui di sotto. Lo sconto rappresenta il prezzo minimo storico del monitor. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.