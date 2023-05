Questo monitor MSI Pro costa solo 99€ su Amazon: è un vero BEST BUY

Il monitor MSI Pro MP242C è protagonista di una nuova offerta Amazon che lo porta al prezzo minimo storico. Grazie alla promozione in corso è possibile acquistare il monitor al prezzo scontato di 99 euro nella variante da 24 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e scocca nera. Si tratta di un’ottima promozione per acquistare un monitor completo e adatto a tutti i contesti di utilizzo senza dover spendere troppo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Monitor MSI Pro in offerta ad appena 99 euro su Amazon

Il monitor MSI Pro MP242C è una delle migliori opzioni per tutti gli utenti alla ricerca di un monitor completo ad un ottimo prezzo. Dotato di pannello VA curvo, il monitor di casa MSI presenta una diagonale di 24 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 75 Hz. Si tratta di un modello adatto a tanti contesti di utilizzo e adattabile anche per il gaming, grazie all’ottima qualità del pannello.

Da segnalare anche il supporto VESA da 100 mm oltre ad una dotazione di porte completa, con possibilità di connessione tramite HDMI 1.4 oppure tramite D-Sub/VGA, per collegare sia PC di nuova generazione che PC con qualche anno sulle spalle. Il monitor di MSI, inoltre, integra anche degli speaker audio.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor MSI Pro MP242C da 24 pollici al prezzo scontato di 99 euro. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato ed è accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

