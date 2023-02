Questo monitor MSI costa SOLO 99€ su Amazon: DA PRENDERE SUBITO

Se state cercando un nuovo monitor di buona qualità e, soprattutto, ad un ottimo prezzo, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon che fa al caso vostro. Il monitor MSI PRO MP242C è disponibile al prezzo scontato di 99 euro, rappresentando la scelta giusta per la maggior parte degli utenti. Si tratta di un monitor da 24 pollici con pannello curvo con risoluzione Full HD, speaker integrati e diverse porte per il collegamento di PC e altri dispositivi. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto.

MSI PRO MP242C: monitor completo ad un ottimo prezzo

Trovare un buon monitor ad un ottimo prezzo diventa ancora più semplice: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile puntare sull’ottimo PRO MP242C di MSI. Questo monitor può contare su di un pannello curvo da 24 pollici con risoluzione Full HD.

Il pannello è realizzato con tecnologia VA e presenta un refresh rate di 75 Hz. Da notare anche un eccellente rapporto di contrasto (3000:1), varie funzionalità pensate per garantire il comfort degli occhi, il supporto VESA e porte HDMI e VGA per il collegamento di PC e altri dispositivi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor di MSI al prezzo scontato di 99 euro invece di 129 euro. La promozione è da cogliere al volo e può essere sfruttata dal link qui di sotto da cui è possibile anche acquistare il modello da 27 pollici che viene proposto a 169 euro.

Per accedere all’offerta è possibile usare questo link:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.