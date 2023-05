Questo monitor LG UltraGear da 144 Hz costa solo 179€ su Amazon

La gamma di monitor da gaming LG UltraGear è ricca di opzioni molto interessanti per chi è alla ricerca di un modello di qualità da mettere sulla scrivania. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il modello da 24 pollici al prezzo scontato di 179 euro invece di 239 euro mentre la versione da 27 pollici costa 219 euro invece di 279 euro. Entrambi modelli di monitor LG UltraGear possono contare su di un pannello IPS con risoluzione Full HD, tempo di risposta di 1 ms e refresh rate di 144 Hz. Si tratta, quindi, della scelta giusta per il gaming. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Monitor LG UltraGear: la scelta giusta per il gaming in offerta su Amazon

La gamma di monitor LG UltraGear propone due modelli, uno da 24 pollici e uno da 27 pollici, con ottime specifiche per il gaming. Entrambi i modelli in offerta sono dotati di un pannello IPS con risoluzione Full HD.

I monitor presentano un tempo di risposta di 1 ms e, soprattutto, un refresh rate massimo di 144 Hz e supporto FreeSync Premium. Da notare anche una dotazione di porte completa con HDMI 2.0 e Display Port 1.4. C’è anche un’uscita audio.

Tra le specifiche troviamo il supporto VESA 100 x 100. La scheda tecnica dei due monitor è, quindi, completa in tutti i dettagli e permette di soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un monitor da gaming. Da notare che i monitor sono orientabili anche in verticale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor LG UltraGear da 24 pollici al prezzo scontato di 179 euro mentre il modello da 27 pollici è disponibile al prezzo scontato di 219 euro.

