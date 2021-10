Questo monitor LG ti fa sognare ad occhi aperti (-80€)

Un fantastico monitor LG è in promozione su Amazon. Grazie al ribasso in corso puoi finalmente liberarti da quel vecchio modello che occupa la tua scrivania e puntare al meglio del meglio. Se sei interessato lo fai diventare tuo con soli 267,99€ che è un prezzo fenomenale se conti che il ribasso è di circa 80 euro.

In più puoi pagarlo a rate e riceverlo gratuitamente a casa. Sei abbonato Prime? Ancora meglio!

Monitor LG: tutto quello che c'è da sapere

Con questa sua base argentata e un design moderno e slim, il monitor di LG non può che rappresentare un prodotto da prendere in considerazione. Coma mia? Beh perché è perfetto per diversi utilizzi e non ti delude sotto nessun aspetto.

Monta un pannello LED da 27 pollici che risulta molto ampio attraverso le cornici molto sottili. Con la risoluzione Ultra HD 4K ti godi qualunque contenuto al massimo della qualità. Dalla grafica al gaming, i dettagli non possono che essere perfetti grazie anche all'HDR 10.

I 60Hz e la presenza di numerose tecnologie accessorie rendono l'utilizzo di questo monitor ancora più incredibile. Praticamente per capire di cosa sto parlando non ti resta che provarlo effettivamente. In fondo sai come si dice, “provare per credere”.

Se fossi in te, a questo punto, non me lo farei scappare. Acquista subito questo gioiellino firmato LG su Amazon a soli 267,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa in pochissimo tempo grazie alle spedizioni gratuite. Anche se non sei abbonato Prime non dovrai pagare alcun costo extra.

Ps: se lo desideri, puoi optare anche per il pagamento a rate scegliendo Cofidis come modalità al checkout.