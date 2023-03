Questo monitor Full HD di Philips costa solo 81€ su Amazon

Trovare un buon monitor Full HD a prezzo contenuto non è semplice ma con quest’offerta Amazon è possibile sfruttare un’occasione davvero ottima. Il monitor Philips 222V8LA viene proposto al prezzo scontato di 81 euro con un taglio di prezzo del 29%. Si tratta di un’offerta ottima per chi è alla ricerca di un monitor Full HD economico e completo.

Il monitor in offerta oggi su Amazon è dotato di un display da 21,5 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e speaker integrati. Ci sono anche porte HDMI, Display Port e VGA per connettere facilmente qualsiasi dispositivo. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Monitor Full HD di Philips: ora ad un ottimo prezzo su Amazon

Il monitor Philips 222V8LA è dotato di un pannello VA da 21,5 pollici con risoluzione Full HD e tempo di risposta di 4 ms. Tra le specifiche troviamo una dotazione completa di porte (HDMI, DisplayPort e VGA) oltre ad un sistema dual speaker che consente di sfruttare l’audio integrato.

Da segnalare anche un design con bordi azzerati su tre lati ed il sempre comodissimo supporto VESA che permette di installare il monitor su di un braccio oppure collegandolo alla parente. Questo monitor Philips è ideale per chi ha bisogno di un secondo monitor compatto e per chi, invece, necessità di un monitor da ufficio completo e efficace.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor Philips 222V8LA ad un prezzo scontato di 81 euro. Per accedere alla promozione ed acquistare il monitor a prezzo ridotto è possibile sfruttare il link qui di seguito.

