Questo monitor Full HD di HP costa solo 109€ (anche in 5 rate)

Se state cercando un nuovo monitor da abbinare al vostro PC, in questo momento, c’è un’offerta Amazon da cogliere al volo. Lo store, infatti, propone il monitor HP V24e al prezzo scontato di 109 euro invece di 179 euro con uno sconto del 39% rispetto al prezzo di listino e con la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi, da 22 euro.

Il monitor in questione è dotato di un buon pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD. L’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare a breve. Si tratta del prezzo minimo storico del monitor. Ecco il link per sfruttare la promozione:

HP V24e: il monitor giusto adatto a tutti gli usi

Il monitor di HP è ideale per tutti i tipi di utilizzo, dallo studio al lavoro fino al gaming. Si tratta di un monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con pannello IPS caratterizzato da un refresh rate di 60 Hz, da un tempo di risposta di 5 ms e da un trattamento anti riflesso.

Da notare, inoltre, la presenza di un attacco VESA 100 x 100 mm. Il monitor è reclinabile, in modo da adattare la sua posizione alle differenti esigenze. La dotazione di porte comprende sia una VGA che una porta HDMI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor HP V24e al prezzo scontato di 109,99 euro invece di 179,99 euro. Lo sconto applicato è del 39%. Il monitor è acquistabile anche in 5 rate mensili da 22 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare la promozione è disponibile il link qui di seguito.

