Questo monitor Full HD di AOC costa solo 99€: è un BEST BUY (anche in 5 rate)

Chi è alla ricerca di un nuovo monitor può oggi puntare su quest’offerta di Amazon che propone il monitor AOC 24B1H al prezzo scontato di 89 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto con pagamento in 5 rate senza interessi. L’offerta in questione riguarda un monitor Full HD da 24 pollici, ideale per tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di una promozione a tempo limitato che può essere sfruttata tramite il link qui di sotto che consente di collegarsi direttamente alla pagina Amazon del monitor AOC.

Monitor AOC in offerta su Amazon ad appena 89 euro

Il monitor AOC 24B1H è protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Si tratta di un modello dotato di un pannello da 24 pollici con risoluzione Full HD e luminosità massima di 250 nits. Da segnalare la possibilità di sfruttare la modalità Low Blue Light di AOC che consente di ridurre la luce blu che danneggia la vista.

Il monitor integra varie porte, tra cui una HDMI e una VGA per il collegamento di qualsiasi dispositivo. C’è anche un’uscita audio. Da notare un design senza cornici, particolarmente elegante, che rende il monitor di AOC adatto all’utilizzo anche in contesti formali.

Con questa nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il monitor AOC 24B1H al prezzo scontato di 89 euro con la possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Si tratta di un’offerta davvero ottima che consente di portarsi a casa un monitor adatto a tutti i contesti d’uso. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.