Questo monitor Full HD di Acer è in SCONTO a 99€

Se state cercando un nuovo monitor per l’uso quotidiano da comparare ad un buon prezzo c’è la possibilità di sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata al monitor Acer EK240YC. Si tratta di un monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD che può essere acquistato al prezzo scontato di 99,90 euro, con uno sconto del 22% sul prezzo precedente. Il monitor ha tutte le carte in regola per diventare il modello giusto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Il monitor Acer EK240YC è ora in offerta su Amazon e costa 99 euro

Il monitor Acer in offerta oggi può contare su di un display da 24 pollici di diagonale con pannello VA e risoluzione Full HD. Da notare anche la presenza di una frequenza di aggiornamento da 75 Hz, con supporto FreeSync, e un tempo di risposta di appena 5 ms. Con queste specifiche, il monitor in offerta su Amazon può adattarsi a tutti i contesti di utilizzo.

Tra le specifiche del monitor Acer in offerta troviamo un’uscita audio, a cui collegare le casse per ascoltare l’audio del PC, e porte VGA e HDMI. Il monitor presenta, inoltre, la possibilità di regolare l’inclinazione, adattandola alle condizioni di utilizzo per migliorare il comfort.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor Acer EK240YC al prezzo scontato di 99,90 euro con il 22% di sconto. L’offerta consente di acquistare un ottimo monitor ad un prezzo decisamente vantaggioso. Per sfruttare la promozione, valida per un periodo di tempo limitato, è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.