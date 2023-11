Questo Monitor Full HD da 27 pollici è perfetto per il Gaming (e costa pochissimo!)

Il Monitor da gioco AOC 27G2SPAE è attualmente in offerta su Amazon, e ora puoi acquistarlo a soli €169,00 invece del prezzo originale di €191,00. Questo significa che puoi risparmiare il 12% su un monitor da gioco di alta qualità.

AOC 27G2SPAE: tutte le caratteristiche del monitor

Risoluzione FHD da 27 Pollici: Questo schermo da 27 pollici offre una risoluzione Full HD, il che significa che potrai godere di immagini nitide e dettagliate durante il tuo gameplay. Questa ampiezza dello schermo ti permetterà di immergerti completamente nei mondi virtuali dei tuoi giochi preferiti.

Frequenza di Aggiornamento di 165 Hz: La frequenza di aggiornamento elevata di 165 Hz garantisce un gameplay fluido e privo di ritardi. Questo è particolarmente importante per i giocatori competitivi, poiché anche il più piccolo ritardo potrebbe fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Tempo di Risposta di 1 ms MPRT: Con un tempo di risposta così rapido, non dovrai preoccuparti di effetti indesiderati come il ghosting. L’azione sullo schermo sarà sempre nitida e reattiva, consentendoti di avere il controllo totale del gioco.

Compatibilità con Tecnologie FreeSync e G-Sync: Questo monitor è compatibile con le tecnologie FreeSync e G-Sync, che eliminano il tearing e assicurano una grafica impeccabile. Questo significa che potrai goderti il tuo gioco senza interruzioni visive fastidiose.

Altoparlanti Integrati: Il monitor AOC 27G2SPAE è dotato di altoparlanti integrati che aggiungono un livello extra di coinvolgimento al tuo gameplay. Sarai immerso non solo visivamente ma anche acusticamente nell’esperienza di gioco.

Ma non è tutto. Questo monitor da gioco offre anche vantaggi significativi per il comfort visivo, come la tecnologia Flicker Free e la modalità Low Blue Mode, che riducono l’affaticamento degli occhi e migliorano il comfort visivo durante le tue lunghe sessioni di gioco.

Grazie al pannello IPS, potrai godere di un angolo di visualizzazione stabile e una risoluzione Full HD per immagini chiare e dettagliate da qualsiasi angolazione. Inoltre, la cornice sottile dà un aspetto moderno e accattivante al monitor.

Acquista il Monitor da gioco AOC 27G2SPAE su Amazon a soli €169,00 e risparmia il 12% sul prezzo originale di €191,00.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.