Questo Monitor Full HD con 100Hz di refresh rate costa MENO DI 100€!

Se sei alla ricerca di un monitor di alta qualità a un prezzo irresistibile, non cercare oltre: il monitor MSI PRO MP243X è in offerta su Amazon a soli 89,99€ anziché 129,99€. Questo dispositivo è progettato per offrire un’esperienza visiva eccellente, arricchendo il tuo mondo digitale con funzioni avanzate.

Tutte le caratteristiche del monitor MSI

Pannello FHD da 23,8 Pollici: Il PRO MP243X è dotato di un pannello IPS da 23,8 pollici con una risoluzione Full-HD di 1920×1080. Questo pannello offre un ampio angolo di visione di 178°, garantendo colori brillanti e dettagli nitidi. La sua elevata frequenza di aggiornamento di 100Hz con tempo di risposta di 1ms MPRT assicura un’esperienza visiva senza sfarfallii e con immagini fluide.

Less Blue Light PRO e Comfort Visivo Certificato: La tecnologia Less Blue Light PRO certificata da TÜV Rheinland Eye Comfort riduce l’affaticamento degli occhi. Questo monitor è dotato di filtri hardware che proteggono dai dannosi raggi blu, offrendo una visione più confortevole. Inoltre, la superficie antiriflesso e le impostazioni predefinite in modalità eco contribuiscono ulteriormente al comfort visivo.

Flessibilità in Ogni Direzione: Il PRO MP243X non solo offre una qualità visiva superiore ma è anche progettato per adattarsi alle tue esigenze. Con supporto VESA da 75 mm, puoi montare il monitor a parete o su un braccio, come ad esempio l’MSI VESA Arm MT81. Il supporto regolabile in 4 direzioni consente un orientamento verticale e orizzontale, offrendo flessibilità per adattarsi al tuo spazio. Gli altoparlanti integrati da 3W migliorano ulteriormente l’esperienza audio.

Qualità dell’Immagine Superiore: Il PRO MP243X offre una gamma di colori sRGB del 119% con 6 bit + FRC (16,7 milioni di colori), una luminosità di 300 nits e un rapporto di contrasto di 1000:1. L’app MSI Display Kit sblocca ulteriori impostazioni per ottimizzare il display in base alle tue preferenze, garantendo una qualità dell’immagine superiore per attività di visualizzazione e produttività.

Non farti sfuggire questa offerta eccezionale su Amazon. Eleva la tua esperienza visiva con il monitor MSI PRO MP243X e goditi colori vibranti e dettagli cristallini senza rinunciare alla flessibilità e al comfort visivo a soli 89,99€ anziché 129,99€.