Questo monitor da gaming Samsung da 240 Hz è in SUPER OFFERTA (-44%)

La gamma di monitor da gaming di Samsung è un punto di riferimento per i videogiocatori e, quindi, la nuova offerta Amazon dedicata al Samsung Odyssey G4 rappresenta un’occasione unica per acquistare un prodotto di fascia alta ad un prezzo fortemente scontato.

Attualmente, infatti, il monitor di Samsung, dotato di pannello da 25 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di ben 240 Hz, viene proposto al prezzo scontato di 229 euro invece di 409 euro con un risparmio di ben 180 euro che si traduce in uno sconto del 44%.

Il monitor è acquistabile anche in 5 rate mensili da 45 euro. L’offerta è disponibile a tempo limitato dal link qui di sotto:

Il Samsung Odyssey G4 è in sconto del 44% su Amazon

Il Samsung Odyssey G4 ha tutte le carte in regola per diventare il monitor da gaming con cui passare ore e ore di gioco. Questo monitor è dotato di un pannello IPS flat caratterizzato da una diagonale da 25 pollici e da una risoluzione Full HD. Il punto di forza è la frequenza d’aggiornamento.

Il monitor di Samsung, infatti, presenta un refresh rate di ben 240 Hz, un valore tipico dei monitor di fascia alta che è quasi impossibile da trovare in questa fascia di prezzo. Il Samsung Odyssey G4 in offerta supporta il Freesync e il G-Sync e può contare su di un tempo di risposta di 1 ms.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor Odyssey G4 di Samsung al prezzo scontato di 229 euro invece che 409 euro con uno sconto del 44% sul prezzo e con la possibilità di optare anche per l’acquisto in 5 rate mensili. Per sfruttare l’offerta è possibile accedere subito ad Amazon al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.