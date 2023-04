Questo monitor da gaming LG UltraGear è in SUPER OFFERTA su Amazon a meno di 200€

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor da gaming da comprare a basso costo c’è ora una nuova offerta Amazon dedicata ad un modello della gamma LG UltraGear (24GN65R). Questo modello viene ora proposto al prezzo scontato di 199 euro. Si tratta di un’ottima occasione per portarsi a casa un monitor da gaming ad alte prestazione beneficiando di uno sconto di 40 euro.. Il monitor di LG è dotato di un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD, tempo di risposta di 1 ms e refresh rate di 144 Hz. Il monitor può essere posizionato anche in verticale. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Monitor LG UltraGear in offerta su Amazon

Il monitor LG UltraGear 24GN65R è dotato di un pannello IPS da 24 pollici e risoluzione Full HD. Il pannello è certificato HDR 10 e può contare su un tempo di risposta di 1 ms. Da notare anche una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz con supporto FreeSync Premium.

Tra le specifiche troviamo anche una ricca dotazione di porte con HDMI 2.0 e Display Port 1.4 oltre che con un’uscita audio. Il monitor di LG può essere orientato anche in verticale, adattandosi a diverse configurazioni e potendo fungere, quindi, anche da secondo monitor.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor LG UltraGear descritto in precedenza al prezzo scontato di 199 euro, beneficiando di uno sconto rispetto al prezzo di lancio. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

