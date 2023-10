Questo monitor da gaming in offerta su Amazon a 109€ è un AFFARE

Il monitor Acer Nitro KG242YE è il modello giusto per chi è alla ricerca di un monitor da gaming economico. Grazie a questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il monitor con un prezzo scontato di 109 euro.

Si tratta di una cifra molto interessante considerando le specifiche del monitor, dotato di display da 24 pollici con pannello IPS con risoluzione Full HD, tempo di risposta di 1 ms e refresh rate di 100 Hz. Da notare che la versione da 27 pollici ha un costo di 139 euro.

Entrambe le varianti possono essere acquistate con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Acer Nitro KG242YE è il monitor da gaming da comprare oggi

Il monitor Acer Nitro ha tutte le carte in regola per essere considerato come uno dei migliori monitor su cui puntare oggi. Si tratta di un modello con display ISP da 24 pollici. Il pannello ha risoluzione Full HD, tempo di risposta di 1 ms e refresh rate di 100 Hz con Free Sync. Tra le specifiche troviamo anche speaker integrati, porte HDMI 1.4 e la possibilità di collegamento VESA.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor Acer Nitro KG242YE al prezzo scontato di 109 euro. C’è anche una versione da 27 pollici che costa 139 euro. Per tutte e due le versioni c’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.