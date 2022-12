Questo MONITOR DA GAMING di Samsung è da PRENDERE SUBITO: costa solo 199€

La gamma di monitor da gaming di Samsung è un vero riferimento per i videogiocatori grazie soprattutto all’eccellente rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon di oggi è, quindi, possibile acquistare il Samsung Odyssey G3 al prezzo scontato di 199 euro invece di 269 euro con un risparmio del 26% su uno dei monitor più interessanti di questa fascia di prezzo.

Il modello in offerta, infatti, è dotato di un pannello VA da 24 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Da notare che in offerta c’è anche la variante da 27 pollici, sempre con lo stesso pannello VA, che viene proposta in offerta a 222 euro invece di 299 euro.

Le specifiche sono ottime e, per la fascia di prezzo, è davvero difficile trovare monitor da gaming di pari livello. Bisogna sottolineare, inoltre, che il Samsung Odyssey G3 in offerta su Amazon è acquistabile anche in 5 rate mensili da 39,98 euro o 44,57 euro (in base alla dimensione scelta), senza interessi e costi aggiuntivi.

Samsung Odyssey G3: monitor da gaming completo a meno di 200 euro

Il Samsung Odyssey G3 (S24G302) è dotato di specifiche tecniche davvero ottime. Il monitor può contare su:

un pannello flat da 24/27 pollici con rapporto tra le dimensioni di 16:9

con rapporto tra le dimensioni di 16:9 tecnologia VA , ideale per il gaming

, ideale per il gaming refresh rate massimo di 144 Hz con supporto FreeSync Premium

con supporto tempo di risposta di 1 ms

ingresso audio, una porta HDMI e una Display Port

e una Display Port il pannello è orientabile anche in verticale

Con la nuova offerta Amazon, quindi, è possibile acquistare il Samsung Odyssey G3 al prezzo scontato di 199 euro per la variante da 24 pollici ed al prezzo scontato di 222 euro per la variante da 27 pollici. In entrambi i casi c’è la possibilità di acquisto in 5 rate mensili Amazon, senza interessi e costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.