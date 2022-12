Questo monitor da gaming di AOC è il REGALO GIUSTO per Natale (-60€)

Per acquistare un nuovo monitor da gaming, in questo momento, è possibile fare riferimento alle offerte di Natale di Amazon: attualmente, infatti, il monitor AOC C27G2AE è disponibile al prezzo scontato di 179 euro invece che 239 euro. Si tratta di uno sconto extra di 60 euro che rende il già ottimo monitor di AOC la scelta giusta per regalare o regalarsi un nuovo monitor per il gaming da mettere sotto l’albero. Il monitor ha un ottimo pannello VA da 27 pollici con tutte le carte in regola per offrire ottime prestazioni in gaming.

L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata al link qui di sotto:

Il monitor da gaming di AOC è il modello giusto da acquistare oggi

Il monitor C27G2AE di AOC ha tutte le carte in regola per essere considerato come uno dei migliori monitor da gaming del momento. Si tratta di un monitor con pannello curvo VA di ottima qualità caratterizzato da una diagonale da 27 pollici.

Il pannello presenta una risoluzione Full HD, un tempo di risposta di 1 ms e un refresh rate di 165 Hz. C’è anche il supporto FreeSync Premium. Da segnalare la presenza di due porte HDMI e di una porta DisplayPort che consentono di collegare diversi dispositivi (PC, notebook, console) per un utilizzo davvero completo. A completare le specifiche troviamo anche un sistema di altoparlanti integrati.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor AOC C27G2AE al prezzo scontato di 179 euro invece di 239 euro. Lo sconto è di 60 euro e garantisce un netto risparmio sull’acquisto di uno dei modelli di maggiore qualità in questa fascia di prezzo. Da notare, inoltre, che con le offerte di Amazon Warehouse è possibile risparmiare qualche decina di euro extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.