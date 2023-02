Questo monitor da gaming ASUS TUF è in SUPER OFFERTA su Amazon (-41%)

Chi è alla ricerca di un nuovo monitor da gaming con alto refresh rate può valutare la nuova offerta Amazon dedicata all’ASUS TUF VG259QR. Questo monitor da gaming è disponibile oggi al prezzo scontato di 249 euro invece di 425 euro, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’offerta particolarmente conveniente per chi è alla ricerca di un monitor davvero performante per il gaming ad alto refresh rate. L’offerta è disponibile al link qui di sotto:

ASUS TUF VG259QR: è il monitor da gaming da comprare oggi

Tra le offerte Amazon di oggi spicca quella dedicata all’ASUS TUF VG259QR, un ottimo monitor da gaming proposto in sconto del 41%. Il monitor in questione è dotato di un pannello da 24,5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD (1080 x 1920 pixel) e con refresh rate pari a ben 165 Hz, con supporto G-SYNC. Da segnalare anche un tempo di risposta di appena 1 ms che rende il monitor adatto anche al gaming più frenetico. A completare il comparto tecnico troviamo varie funzionalità aggiuntive che migliorano l’esperienza d’uso come la tecnologa ASUS Extreme Low Motion Blur e la funzionalità Shadow Boost che migliora i dettagli dell’immagine nelle aree scure.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor da gaming ASUS TUF VG259QR al prezzo scontato di 249 euro invece di 425 euro. Lo sconto del 41% fa la differenza e consente di portarsi a casa un monitor completo ad un prezzo decisamente vantaggioso. Di fatto, ci troviamo di fronte ad un monitor di fascia superiore che ora risulta essere molto più accessibile.

