Questo monitor da gaming ASUS costa solo 159€ su Amazon (anche in 5 rate)

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor da gaming, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il monitor ASUS VP249QGR, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 159 euro con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Si tratta di una scelta ottima per tutti i videogiocatori alla ricerca di un monitor di ottima qualità e con un prezzo contenuto. Il monitor di ASUS è dotato di un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz oltre che con un tempo di risposta di 1 ms. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Monitor da gaming ASUS: ora ad un ottimo prezzo su Amazon

Il monitor ASUS VP249QGR è la scelta giusta per tutti i videogiocatori alla ricerca di un monitor economico e di ottima qualità per il gaming. Si tratta di un modello dotato di pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate di 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Il monitor è dotato di una dotazione di porte completa, con HDMI e Display Port, per collegare PC e console senza alcun problema. Da notare anche gli speaker incorporati e la possibilità di sfruttare il supporto VESA per il montaggio a parete.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor ASUS VP249QGR al prezzo scontato di 159 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate senza interessi. Il prezzo rappresenta anche il nuovo minimo storico per il monitor. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.