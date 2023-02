Questo monitor da gaming AOC da 165 Hz è in SUPER OFFERTA su Amazon (-70€)

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor da gaming, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il monitor AOC Gaming 24G2SP, infatti, è proposto al prezzo scontato di 165 euro invece di 234,99 euro, raggiungendo così un nuovo prezzo minimo storico. Il monitor in questione è dotato di un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD, refresh da 165 Hz e tempo di risposta di 1 ms. L’offerta, attiva per un periodo di tempo limitato, è disponibile tramite il link qui di sotto.

Monitor AOC Gaming 24G2SP in offerta su Amazon

Il monitor AOC Gaming 24G2SP può contare su di un pannello IPS da 24 pollici caratterizzato da risoluzione Full HD (1080 x 1920 pixel). La frequenza di aggiornamento di 165 Hz rappresenta il vero punto di forza del monitor e una vera rarità in questa fascia di prezzo. Il monitor è dotato di FreeSync Premium e può contare su porte HDMI 1.4 (x2) e DisplayPort 1.2 per il collegamento al PC o alle console. Si tratta, quindi, di una scelta economica e completa per chi è alla ricerca di un monitor da gaming per completare la sua configurazione andando a massimizzare il refresh rate del pannello.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor AOC al prezzo scontato di 165 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino e con la possibilità di assicurarsi il monitor al suo prezzo minimo storico. L’offerta è disponibile per un periodo limitato e può essere sfruttata tramite il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.