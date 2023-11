Questo Monitor da Gaming 2K QHD e 165Hz costa 209€ grazie al COUPON ESCLUSIVO!

Il Monitor KTC da 27 pollici si presenta come una scelta eccellente per coloro che cercano prestazioni e qualità a un prezzo accessibile. Attualmente in vendita su Amazon a soli 209,99€, anziché 299,00€ grazie a un coupon di sconto di 90€, questo monitor promette un’esperienza di gioco e visualizzazione di alto livello senza pesare troppo sul portafoglio.

Monitor KTC: tutte le caratteristiche

Display IPS 27 Pollici: Il monitor vanta un ampio display IPS da 27 pollici, il quale offre immagini nitide e dettagliate con un notevole angolo di visione. Questo assicura che l’esperienza visiva sia coinvolgente sia che tu stia lavorando al tuo computer o immergendoti nei tuoi giochi preferiti.

Risoluzione 2K QHD (2560 x 1440p): La risoluzione 2K QHD garantisce un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata. Con una definizione superiore, ogni immagine sullo schermo risulterà chiara e vivida, offrendo un’esperienza visiva superiore.

Frequenza di Aggiornamento di 165Hz: La frequenza di aggiornamento elevata di 165Hz è una caratteristica fondamentale per i gamer, assicurando un’esperienza di gioco fluida e senza ritardi. Questo rende il monitor ideale per chi ricerca performance di alto livello nei giochi più impegnativi.

Tempo di Risposta di 1ms GTG: Con un tempo di risposta rapido di 1ms GTG, il monitor garantisce che ogni movimento sia reso con precisione, senza sfocature o ritardi. Questa caratteristica è particolarmente cruciale in giochi ad azione rapida dove la reattività è fondamentale.

Supporto HDR e Connettività Variegata: Il supporto HDR migliora ulteriormente la qualità delle immagini, offrendo una visualizzazione più realistica e ricca di dettagli. Il monitor è inoltre dotato di porte HDMI, USB C e DisplayPort, garantendo una connettività flessibile con vari dispositivi.

Regolazioni Versatili e Supporto VESA: Il monitor offre regolazioni versatili, inclusi pan, tilt, height pivot, per assicurare che possa essere posizionato nella modalità più comoda e ergonomica possibile. Inoltre, con il supporto VESA, hai la flessibilità di montare il monitor su staffe o bracci dedicati.

Il Monitor KTC da 27 pollici è un’opzione attraente per chi desidera un monitor di qualità a un prezzo conveniente. Offrendo una combinazione di specifiche di alto livello e funzionalità avanzate, questo monitor è un’occasione da non perdere per gli appassionati di gaming e professionisti che cercano una soluzione di visualizzazione all’avanguardia. Compralo a soli 209,99€, anziché 209,00€ grazie a un coupon di sconto di 90€.