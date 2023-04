Questo monitor Acer Nitro costa solo 99 euro su Amazon

Chi è all ricerca di un monitor economico e completo può oggi sfruttare una nuova offerta Amazon dedicata al monitor Acer Nitro KG241YA. Si tratta di un monitor dotato di pannello da 24 pollici, risoluzione Full HD, refresh rate di 75 Hz e tempo di risposta di 1 ms che viene proposto in offerta al prezzo scontato di 99 euro invece di 149 euro. Da notare che a prezzo scontato c’è anche la variante da 165 Hz che viene proposta al prezzo di 149 euro. Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito.

Monitor Acer Nitro a 99 euro su Amazon: ecco l’offerta da non perdere

Il monitor Acer Nitro KG241YA proposto oggi in offerta su Amazon è dotato di:

pannello da 24 pollici con tecnologia VA

con tecnologia VA risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel)

(1920 x 1080 pixel) tempo di risposta di 1 ms e refresh rate di 75 Hz

e refresh rate di porte HDMI 1.2, DisplayPort 1.2 e VGA

supporto Free Sync

Il monitor ha, quindi, tutte le carte in regola per poter offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, dal gaming alla produttività di tutti i giorni. .

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Nitro KG241YA al prezzo scontato di 99 euro invece di 149 euro. Il monitor può contare su di un taglio di prezzo del 33% che fa la differenza e lo rende un vero best buy in questo momento. Per i più esigenti c’è anche il modello da 165 Hz che viene proposto a 149 euro. Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.