Questo monitor 4K di LG è in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-90€)

È il momento di acquistare un nuovo monitor 4K per PC (e non solo). Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il monitor LG 32UN500P al prezzo scontato di 359 euro invece di 449 euro. Si tratta di un monitor 4K con pannello da 32 pollici che può rappresentare la scelta giusta sia per l’uso da ufficio che per la fruizione di contenuti multimediali ad alta risoluzione e per il gaming. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di seguito e accedere alla pagina Amazon dedicata al monitor.

Monitor 4K al prezzo giusto: su Amazon è in offerta un ottimo LG

Il monitor LG in offerta è davvero completo: si tratta di un monitor con pannello 4K da 32 pollici in 16:9 e con tecnologia VA che presenta un tempo di risposta di 4 ms e un refresh rate di 60 Hz. Il monitor è dotato di un sistema di speaker audio da 10 W oltre che di porte HDMI 2.0 e Display Port 1.4.

Da segnalare anche il supporto VESA 100 x 100 e la possibilità di regolare l’inclinazione. La proposta di LG si adatta a diversi contesti di utilizzo, garantendo prestazioni di alto livello senza compromessi sulla qualità e con una spesa decisamente contenuta per gli standard dei pannelli 4K.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor LG 32UN500P al prezzo scontato di 359 euro invece di 449 euro. Per accedere all’offerta e beneficiare così dei 90 euro di sconto applicati da Amazon è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.