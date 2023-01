Questo monitor 2K di Xiaomi è in SUPER OFFERTA su Amazon (-47%)

La gamma di monitor di Xiaomi è ricca di modelli interessanti e tra questi c’è anche l’ottimo monitor 2K da 27 pollici attualmente proposto in sconto con la nuova offerta Amazon. Si tratta di un monitor pensato per il gaming ad alta risoluzione che ora è acquistabile al prezzo scontato di 264 euro invece di 499 euro. L’offerta in questione garantisce, quindi, un taglio di prezzo del 47% con un risparmio rispetto al listino di oltre 230 euro. La promozione è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

Il monitor 2K di Xiaomi è ideale per il gaming e costa davvero poco con la nuova offerta Amazon

Questo monitor Xiaomi in offerta in questo momento è dotato di un pannello da 27 pollici di diagonale realizzato con tecnologia IPS e caratterizzato da risoluzione di 3440 x 1440 pixel oltre che da una frequenza di aggiornamento pari ad un massimo di 165 Hz.

Le specifiche per un ottimo monitor da gaming, quindi, ci sono tutte, anche considerando che il pannello è certificato HDR 400. Il monitor è calibrato di fabbrica e copre il 95% della gamma DCI-P3 e il 100% della gamma sRGB. Il monitor è regolabile in varie angolazioni e può essere montato a parete grazie all’attacco VESA.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è, quindi, possibile acquistare l’ottimo monitor 2K da 27 pollici di Xiaomi ad un prezzo scontato di 264 euro invece di 499 euro. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata accedendo allo store dal link qui di sotto. Il monitor è disponibile con consegna immediata.

