Questo mini tablet con Android 13 ti costa SOLO 75€ su Amazon

Un piccolo tablet con display da 8.4 pollici, perfetto da essere portato in giro per lavoro, studio e intrattenimento, è disponibile oggi su Amazon in offerta ad un ottimo prezzo: solo 75,99 euro se sfrutti subito lo sconto disponibile in pagina. Una buona opportunità con spedizione Prime che ti garantisce la consegna in 24/48 ore.

Mini tablet Android in sconto: la scheda tecnica

Il tablet è alimentato con sistema operativo Android 13, garantendo un funzionamento fluido e efficiente anche durante il multitasking. La RAM da 4GB a cui si aggiungono 8GB di memoria virtuale sfruttabile a tuo piacimento ti assicura un buon funzionamento anche nelle operazioni più concitate: e con la memoria interna da 64GB, espandibile tramite schede microSD, hai spazio a sufficienza per i tuoi contenuti.

Il display Incell IPS da 8,4 pollici offre colori chiari e vivaci con una risoluzione FHD di 1920 x 1200, perfetto per studiare, navigare sul web, guardare video e film. La tecnologia Full Laminate riduce al minimo la parallasse, garantendo un’esperienza visiva eccezionale.

Con supporto per reti 4G LTE e connettività Wifi a doppia banda da 2,4 GHz/5 GHz, il tablet ti permette di rimanere connesso in modo stabile ovunque tu sia. Inoltre, con un peso di soli 292 grammi e uno spessore di 7,5 mm, è incredibilmente leggero e portatile, perfetto da portare in viaggio o utilizzare come tablet per auto grazie alla funzione GPS integrata.

Un dispositivo eccezionale per la sua fascia di prezzo: oggi su Amazon è tuo a soli 75,99 euro.