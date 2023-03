Questo Mini PC Windows in sconto a 179€ è un VERO AFFARE (-150€)

Se state cercando un nuovo Mini PC con Windows 11 è il momento giusto di dare un’occhiata a questa nuova offerta Amazon. Sullo store, infatti, è possibile acquistare un Mini PC firmato ACEMAGICIAN al prezzo scontato di 179 euro invece di 319 euro.

Tra le specifiche del dispositivo troviamo l’ottimo processore Intel Celeron N5095 Quad-Core che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD per dar vita ad un Mini PC in grado di gestire al meglio tutte le principali attività quotidiane. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Mini PC Windows ad un ottimo prezzo: su Amazon c’è l’offerta giusta

Il Mini PC Windows attualmente in offerta può contare su di un rapporto qualità/prezzo ottimo. Il dispositivo presenta il processore Intel Celeron N5095 Quad-Core che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Si tratta della configurazione giusta per ottenere prestazioni eccellenti in rapporto alla fascia di prezzo.

Da notare anche la presenza di 3 porte HDMI, 2 porte LAN, 3 porte USB 3.0 e del supporto Wi-Fi Dual Band e Bluetooth. Il Mini PC con Windows 11 PRO, inoltre, supporta anche il collegamento VESA per l’installazione facilitata dietro ad un monitor.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mini PC Windows di ACEMAGICIAN al prezzo scontato di 179 euro invece di 319 euro. L’offerta in corso è davvero ottima e consente di acquistare un dispositivo completo con condizioni davvero vantaggiose. Per sfruttare la promozione c’è il link qui di sotto.

