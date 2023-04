Questo Mini PC Windows costa solo 99€ su Amazon (in Offerta Lampo)

MINIS FORUM Z83F è un Mini PC con Windows 10 caratterizzato da specifiche tecniche complete: con la nuova offerta Amazon, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di appena 99 euro. Si tratta di un’offerta lampo, destinata ad esaurirsi rapidamente. Il Mini PC è pronto all’uso ed è dotato del processore Intel Atom x5-z8350 supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Mini PC Windows a 99 euro con quest’offerta di Amazon

Il MINIS FORUM Z83F ha tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un Mini PC Windows economico e completo. Questo modello è dotato di processore Intel Atom x5-z8350, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Si tratta di un Mini PC fanless e, quindi, privo di ventola e completamente silenzioso. Tra le specifiche troviamo il supporto Wi-Fi dual band, il Bluetooth e una ricca dotazione di porte, tra cui trova spazio anche una porta Ethernet Gigabit. Il comparto tecnico è, quindi, davvero completo e, per il prezzo proposto, non presenta alcun punto debole.

Con la nuova offerta Amazon disponibile per un periodo di tempo limitato è possibile acquistare il MINIS FORUM Z83F al prezzo scontato di 99 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima che consente l’accesso ad un Mini PC completo e pronto all’uso, dotato di licenza Windows 10. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto. La promozione resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

