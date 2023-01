Questo Mini PC Windows COMPLETO costa solo 138€ su Amazon

Un Mini PC con Windows può adattarsi a diverse situazioni d’uso con la possibilità di essere utilizzato come media player o anche come PC per la navigazione web e la produttività. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Mini PC di NiPoGi, brand specializzato nella realizzazione di questi prodotti, ad un prezzo scontato di 138 euro invece che 179 euro. L’offerta garantisce, quindi, uno sconto del 23% risultando la scelta giusta per chi è alla ricerca di un Mini PC completo e con buone specifiche.

Nuovo Mini PC? Questo costa pochissimo con la nuova offerta di Amazon

Il Mini PC di NiPoGi in offerta può contare sul processore Intel Celeron J3455 con CPU Quad-Core che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di SSD. Da segnalare anche la presenza del supporto Wi-Fi 5 Dual Band oltre che di una porta Gigabit Ethernet. Il sistema operativo è Windows 10 Pro ma c’è il supporto Linux.

Il modello proposto in offerta supporta la riproduzione di video in 4K (risultando ottimo per l’uso da media player), presenta una dotazione di porte molto ricca (2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0, 2 porte HDMI 2.0, 1 porta Gigabit Ethernet, 1 porta per scheda Micro SD, 1 porta per microfono e cuffie tramite jack) ed un alloggiamento per l’installazione di un secondo SSD Sata.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare questo Mini PC con Windows 10 Pro al prezzo scontato di 138 euro invece di 179 euro. La promozione è davvero conveniente e garantisce uno sconto del 23% sul già ottimo prezzo del dispositivo, dotato di dimensioni ultra compatte oltre che di supporto VESA per il collegamento dietro ad un monitor.

Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.