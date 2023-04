Questo Mini-PC ultra compatto con Windows 11 è perfetto per lavorare da casa

Il Mini-PC SNUNMU è un potente computer dalle dimensioni ridotte che offre alte prestazioni per l’home theater, il NAS e altre attività. Eh già, perché nonostante le sue dimensioni ultra-compatte possano trarre in inganno, in realtà questa macchina offre una grande versatilità, risultando una risorsa preziosa per moltissimi scopi d’uso diversi.

Oggi questo Mini-PC con Windows 11 integrato può essere tuo ad un prezzo semplicemente leggendario: 229€, a cui puoi togliere altri 20€ sfruttando l’apposito buono — ti basta spuntare sulla casella che si trova proprio sotto al prezzo.

Dotato di un processore Celeron J4125, questo Mini PC può gestire facilmente più attività contemporaneamente. Con 12 GB di RAM e un SSD (SATA M.2 2280) da 128 GB, questo Mini PC offre tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno e garantisce una buona velocità durante tutte le operazioni, anche quando hai aperto molte applicazioni allo stesso momento.

Con una grafica UHD 600 integrata, il Mini-PC supporta fino a tre schermi 4K UHD tramite 2X HDMI + 1X VGA, diventando così un PC multimediale che offre un’immagine realistica su video e foto. Con le sue dimensioni compatte (14 x 14 x 4,5 CM), questo Mini PC è facile da trasportare e può essere riposto comodamente in tasca. Una volta installato dietro al monitor, questo Mini-PC diventerà praticamente invisibile.

Dotato di numerose porte tra cui USB, HDMI, jack per cuffie e Gigabit Ethernet, il Mini-PC SNUNMU offre connessioni estese per soddisfare tutte le tue esigenze. Ti consigliamo di approfittare di questa offerta e di non fartelo scappare.

