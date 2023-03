Questo Mini PC Stick è più piccolo del tuo telefono e costa appena 120€

Esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo scovato una vera chicca. Questo Mini PC Stick in forte sconto su Amazon è più piccolo del tuo telefono, eppure è un PC fatto e finito. Lo colleghi ad un monitor ed è pronto per l’utilizzo: puoi navigare online, scaricare programmi e fare tutto quello che normalmente faresti sul tuo PC di casa (beh, quasi tutto). Insomma, un computer iper-portatile.

Te lo segnaliamo a maggior ragione perché in queste ore è in fortissimo sconto su Amazon, dove viene proposto ad appena 120€, con un forte risparmio sul suo normale prezzo di listino. Non solo è scontato del 20%, ma puoi anche applicare uno sconto extra di 20€: ti basta spuntare l’apposita casella prima di metterlo nel carrello.

Con le sue dimensioni di soli 4,3 * 1,5 * 0,7 pollici, è ancora più piccolo del tuo telefono, il che lo rende estremamente portatile e facile da configurare grazie alle istruzioni incluse. Ma non lasciarti ingannare dalle sue piccole dimensioni: questo Mini PC Stick ha 8 GB di RAM e 128 GB di storage, il che significa che ha un ampio spazio di archiviazione per eseguire senza problemi Windows 10 Pro. Inoltre, supporta anche l’espansione dello spazio di archiviazione aggiungendo una scheda Micro SD fino a 128 GB. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro e il Mini PC Stick è dotato di un processore Intel Atom z8350.

Questo lo rende adatto a navigare sul Web, guardare video, fare acquisti online, lavoro d’ufficio e molto altro ancora. Inoltre, è dotato di un design senza ventola, il che significa che non devi preoccuparti di alcun rumore mentre guardi video o navighi sul Web. Il Mini PC Stick supporta la riattivazione su LAN, PXE, accensione automatica, riattivazione RTC, il che lo rende perfetto per cartelloni pubblicitari, segnaletica digitale, applicazione IOT e molto altro ancora. Infine, ha Dual WiFi 2.4G/5G che fornisce una connessione di rete stabile e supporta anche il Bluetooth 4.2 per collegare molti dispositivi Bluetooth con velocità di trasmissione più elevata, come tastiera, mouse e così via. Inoltre, ha 2 porte USB, una USB 2.0 e l’altra USB 3.0, per offrire molteplici opzioni di connessione. L’offerta è a tempo limitato, non fartela scappare: mettilo nel carrello subito per riceverlo entro mercoledì 8 marzo.

