Questo Mini PC con Windows di Benss costa SOLO 175€ su Amazon

Chi è alla ricerca di un Mini PC con Windows può oggi valutare l’offerta dedicata al Mini PC di Benss, brand di riferimento del settore. Il dispositivo, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 175 euro invece che 219 euro. Per ottenere lo sconto è sufficiente accedere ad Amazon e spuntare l’apposita casella che applicherà in automatico il coupon promozionale, riducendo il prezzo del Mini PC di Beness. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Nuovo Mini PC con Windows in offerta su Amazon

Continuano le offerte dedicate ai Mini PC Windows su Amazon. Oggi è il turno del modello firmato Benss. Il dispositivo può contare sul processore Intel Celeron N5095 con CPU Quad-Core. Da notare che il processore è supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di SSD.

Il Mini PC può contare su di una porta Gigabit Ethernet e può supportare fino a tre monitor 4K collegati. C’è anche l’attacco VESA per il collegamento dietro al monitor. Questo Mini PC si presta a diverse soluzioni d’uso, risultando particolarmente comodo in vari contesti. Il dispositivo può contare su di una licenza ufficiale di Windows 10 Pro.

Con la nuova offerta Amazon, inoltre, acquistare il Mini PC Windows di Benss diventa ancora più conveniente. Attualmente, infatti, il dispositivo viene proposto al prezzo scontato di 175 euro invece di 219 euro con uno sconto del 20% che può essere ottenuto semplicemente applicando il coupon andando a spuntare l’apposita casella disponibile nella pagina dedicata al prodotto su Amazon.

Per sfruttare l’offerta e acquistare il Mini PC a prezzo ridotto è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.