Questo Mini PC con Windows costa solo 167€: è DA PRENDERE SUBITO (-30%)

Se state cercando un nuovo Mini PC con sistema operativo Windows, in questo momento, su Amazon c’è un’offerta ottima da cogliere al volo. Il Benss Mini PC, un dispositivo compatto e caratterizzato da specifiche tecniche di ottimo livello, viene proposto al prezzo scontato di 167 euro invece di 239 euro. Per ottenere lo sconto è sufficiente accedere al link riportato qui di sotto e applicare il coupon sconto flaggando l’apposita opzione. Lo sconto del 30% sarà applicato direttamente nel carrello.

Benss Mini PC con Windows: completo e con un ottimo prezzo

Il Benss Mini PC ha tutto quello che serve ad un Mini PC in questa fascia di prezzo. Il dispositivo può contare sul processore Intel Celeron N5095 con CPU Quad-Core. Il processore ha tutte le carte in regola per garantire una gestione completa di tutte le attività quotidiane, dei contenuti multimediali e della navigazione web.

A supportare il processore troviamo 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Da notare che il Mini PC è dotato del supporto Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 e di una porta Gigabit Ethernet. Il dispositivo è in grado di gestire due schermi 4K a 60 Hz e può contare su di una dotazione di porte davvero completa.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Benss Mini PC al prezzo scontato di 167 euro invece di 239 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima per chi è alla ricerca di un dispositivo ultracompatto, con supporto VESA e ottime specifiche tecniche. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto. Basterà applicare il coupon per ottenere lo sconto immediato una volta aggiunto il Mini PC al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.