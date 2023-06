Questo Mini PC con Windows 11, 16GB RAM e SSD 512GB è una bomba: occhio al prezzo

Se stai cercando un mini PC potente, versatile e conveniente, non perdere questa occasione: su Amazon puoi acquistare il Mini PC AK1 Plus di NiPoGi a soli 209,99 euro invece di 329,99 euro, grazie a uno sconto imperdibile.

Si tratta di un modello dotato di Windows 11 Pro e di un processore Intel Alder Lake-Ν95 di ultima generazione, che ti garantirà prestazioni elevate in ogni situazione. Ecco perché dovresti approfittare di questa offerta.

Un mini PC con Windows 11 Pro e tanta potenza

Il Mini PC AK1 Plus di NiPoGi è uno dei primi modelli a integrare il nuovo sistema operativo Windows 11 Pro, che ti offre una serie di vantaggi rispetto alla versione precedente. Il cuore del sistema è il processore Intel Alder Lake-Ν95, che appartiene alla dodicesima generazione di CPU Intel.

Questo processore ha una frequenza massima di 3,4 GHz e quattro core e quattro thread, che gli consentono di offrire una potenza superiore del 30% rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, ha un consumo energetico ridotto di soli 15 W, che lo rende ideale per un mini PC silenzioso e a basso impatto ambientale.

Il Mini PC AK1 dispone inoltre di una memoria RAM DDR4 da 16 GB e di un’unità SSD M.2 da 512 GB. Questa combinazione ti permette di avere uno spazio di archiviazione ampio e veloce, in grado di ospitare tutti i tuoi file e le tue applicazioni senza rallentamenti. Inoltre, puoi espandere la memoria aggiungendo un SSD o un HDD SATA da 2,5 pollici (non incluso), per avere ancora più spazio a disposizione.

Il computer è dotato di una scheda grafica Intel UHD integrata, che ti assicura una qualità delle immagini elevata e una riproduzione video fluida in 4K UHD (4096×2160@60Hz). Puoi collegare il mini PC a due monitor contemporaneamente tramite le due porte HDMI, per avere una visione più ampia e dettagliata del tuo lavoro o del tuo intrattenimento.

Infine, puoi contare su una connessione wireless affidabile e veloce, grazie al Wi-Fi dual band (2,4 GHz e 5 GHz) e al Bluetooth 4.2. Puoi navigare sul web, guardare film in streaming e scaricare file senza problemi.

Puoi anche collegare il mini PC a una rete cablata tramite la porta Ethernet Gigabit, per avere una maggiore stabilità e sicurezza. Inoltre, hai a disposizione cinque porte USB (tre USB 3.0 e due USB 2.0) per collegare tutti i tuoi dispositivi esterni, come tastiera, mouse, stampante, webcam e altro.

Il Mini PC AK1 Plus di NiPoGi è insomma un prodotto di qualità, che ti offre prestazioni elevate, versatilità e convenienza. Su Amazon puoi acquistarlo a soli 209,99 euro invece di 329,99 euro, grazie a uno sconto imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.