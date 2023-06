Questo Mini PC con Windows 10 Pro oggi lo paghi meno di 90

Il Mini PC SNUNMU AK3 è disponibile su Amazon al prezzo di soli 89,99€. È dotato di Windows 10 Pro preinstallato (64 bit) e viene alimentato da un processore Intel Celeron N3350. Questo processore ha una frequenza operativa di base di 1,1 GHz che può arrivare a 2,4 GHz in modalità burst. Il PC supporta anche Wi-Fi dual band 2.4G + 5G, BT4.2 e LAN 1000Mbps, offrendo una connettività veloce e stabile.

Insomma, si tratta di un ottimo Mini PC perfetto per chi ha bisogno di una macchina da tenere in casa, per potenziare la postazione da home office, oppure per l’intrattenimento: è estremamente compatto e si nasconde facilmente dietro al monitor, oppure dietro alla TV. Grazie all’uscita HDMI lo potrai infatti collegare al tuo televisore di casa ed usarlo per guardare i tuoi film e le tue serie TV preferite.

Il mini PC dispone di 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. È inoltre possibile espandere la capacità di archiviazione utilizzando un HDD/SSD SATA da 2,5 pollici fino a 2 TB o una scheda micro SD fino a 128 GB. È anche possibile collegare un alloggiamento esterno per il disco rigido tramite l’interfaccia USB 3.0 per ulteriore espansione. Per quanto riguarda le uscite video, il mini PC offre 2 porte HDMI e 1 porta VGA, consentendo di collegare fino a tre monitor contemporaneamente. Supporta la visualizzazione di video HD 4K tramite l’uscita HDMI, migliorando la produttività.

Il PC supporta anche funzioni come Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On. Oltre al PC, la confezione include anche il cavo HDMI, l’alimentatore e il manuale utente. È incluso anche un supporto di montaggio che può essere facilmente fissato sul retro del monitor per risparmiare spazio. Il mini PC è progettato con ventole per ridurre il calore e garantire un funzionamento stabile. Inoltre, viene offerto un supporto tecnico a vita, una garanzia di un anno senza preoccupazioni e un servizio clienti disponibile 24 ore su 24. Per tutti questi motivi, noi ti consideriamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare questo Mini PC con Windows 10 Pro ad un prezzo sfacciatamente basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.