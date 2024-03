Questo microonde della Samsung è in offerta ad un ottimo prezzo

Questa soluzione della Samsung è una scelta eccellente per chi è alla ricerca di un microonde versatile e efficiente con numerose funzionalità avanzate. Grazie allo sconto del 22%, è attualmente disponibile a soli 99,00€.

Questo forno a microonde non solo offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche una serie di funzionalità avanzate che lo distinguono sul mercato.

E’ dotato dell’innovativo triplo sistema di distribuzione, che diffonde le microonde in tre direzioni diverse assicurando una preparazione omogenea delle pietanze. La cottura, in questo modo, sarà uniforme ed accurata, con effetti nettamente più soddisfacenti rispetto a quelli dei microonde tradizionali.

La funzione Quick Defrost è un alleato preziosissimo per la tua cucina: ti sei messo all’ultimo a preparare la cena? Nessuna problema: il microonde calcolerà automaticamente il tempo di scongelamento ideale della pietanza, valutando il tipo di alimento e il suo peso. In poco tempo sarai pronto a passare a padella e fornelletto.

Non solo la preparazione degli ingredienti sarà più rapida, ma la tecnologia aiuta anche a preservarne le sostanze nutritive, rendendolo uno strumento prezioso per chi vuole mantenere una dieta equilibrata.

Il design Dual Dial del forno a microonde è sia pratico che elegante, con una doppia manopola che permette di selezionare facilmente il tempo di cottura e il peso, o la potenza desiderata. Questo sistema di controllo intuitivo semplifica la selezione delle impostazioni di cottura, rendendo l’apparecchio accessibile anche a chi non è particolarmente pratico con la tecnologia.

Questo forno a Microonde della Samsung è una soluzione all’avanguardia per chi cerca efficienza, praticità e versatilità in cucina. Con una capacità di 23 litri e una combinazione di microonde e grill da 800 W + 1100 W, questo forno è perfettamente equipaggiato per gestire una vasta gamma di ricette. Non perdere questa offerta e acquistalo ora risparmiando!