Questo microonde della Hisense è in offerta su Amazon a soli 104,99€

Il microonde Hisense “H20MOMBS4HG” è attualmente in offerta su Amazon a soli 104,99€ grazie a un coupon sconto di 15€. Approfitta di questa promozione per portare a casa un microonde di qualità con numerose funzioni avanzate. Per approfittare dello sconto non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto, prima di inserirlo nel carrello.

Con una capacità di 20 litri e un’apertura della porta a sinistra, questo microonde offre una gamma di caratteristiche che lo rendono versatile e pratico per l’uso quotidiano in cucina.

Una delle sue funzioni distintive è il “GRILL”, che consente di tostare il pane o dorare i piatti per renderli croccanti e deliziosi. Con una potenza compresa tra 700 e 900 W, i microonde Hisense non solo riscaldano gli alimenti ma consentono anche vere e proprie cotture, offrendo maggiore flessibilità nella preparazione dei pasti.

Il microonde è dotato di un moderno display LED con pulsanti touch, che fornisce informazioni chiare e consente un facile utilizzo. Puoi selezionare fino a 9 diverse funzioni, tra cui il grill tubolare, per adattare la cottura alle tue esigenze.

Inoltre, i modelli digitali offrono la possibilità di scegliere tra 6 programmi di cottura automatici, ottimizzati per cuocere o scaldare vari tipi di alimenti, come patate, tè, latte, verdure, pizza e pop corn.

Non perdere l’opportunità di aggiudicarti questo microonde Hisense a un prezzo conveniente e arricchisci la tua cucina con un elettrodomestico affidabile e ricco di funzionalità.

