Uno smartwatch, è un vero e proprio sfizio di lusso, che puoi toglierti adesso spendendo pochissimo. Perché? I motivi sono tantissimi, dal design alle funzionalità, passando per schermo e cinturino. Se ne approfitterai ora, su Amazon potrai prenderlo a 32.99€ appena: lo sconto è del 43%. Ti arriva a casa in un giorno e gratis, grazie alle spedizioni Prime.

Eccellente smartwatch in gran sconto su Amazon

Un ampio display con tutte le funzionalità che potresti desiderare. Si tratta di un vero e proprio assistente da polso. Puoi gestire notifiche e avvisi, ma anche rispondere al telefono senza dover prendere lo smartphone al quale lo avrai collegato.

Non trascurare poi che si tratta di un valido alleato per la salute: battito cardiaco, livello di ossigeno nel sangue e non solo. Oltre al monitor della qualità del riposo notturno, c'è persino la possibilità di stimare la pressione sanguigna. Addirittura, potrai anche misurare la temperatura corporea, come un vero termometro.

Naturalmente, potrai lasciarlo al polso anche mentre di alleni: non solo è dotato di ben 11 modalità sportive pre configurate, c'è anche un preciso activity tracker integrato.

Infine, se questo smartwatch di lusso ha attirato la tua attenzione il motivo è anche e soprattutto perché design ed eleganza ti interessano. Sotto questo punto di vista, questo gioiellino non ti deluderà: è bello e curato nei minimi dettagli.

Approfitta adesso dei super sconti Amazon: risparmia il 43% sul prezzo di listino e portalo a casa a 32,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Pochissimi pezzi ancora disponibili a questo prezzo.

