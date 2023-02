Questo Lenovo con Ryzen 5300U costa solo 429€: DA PRENDERE SUBITO

Trovare il miglior notebook intorno ai 400 euro non è facile: con la nuova offerta Amazon, però, è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad 3 con processore Ryzen 5300U con uno sconto del 22%.

Con l’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare il notebook di Lenovo al prezzo scontato di 429 euro invece di 549 euro con un risparmio di ben 120 euro che fa la differenza nella valutazione della convenienza del laptop. Il modello in offerta è dotato di 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Lenovo IdeaPad 3: con la nuova offerta di Amazon è da prendere subito

Il notebook di Lenovo proposto in offerta oggi da Amazon è un modello ottimo per chi è alla ricerca di un notebook intorno ai 400 euro per lo studio e il lavoro. Si tratta, infatti, di un modello di fascia superiore che viene ora offerto con condizioni molto vantaggiose.

Il Lenovo IdeaPad 3 in offerta, infatti, può contare sul processore Ryzen 3 5300U (con 4 Core e 8 Thread) che viene supportato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e da un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Il laptop è dotato di una tastiera full size, con layout italiano e tastierino numerico laterale. Da notare, inoltre, che, nonostante le dimensioni, il notebook di Lenovo è facile da trasportare anche grazie al peso di appena 1,65 chilogrammi. Lato software c’è Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Lenovo IdeaPad 3 al prezzo scontato di 429 euro invece di 549 euro. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.