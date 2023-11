Questo Lenovo con i5-12450H e 16 GB di RAM costa 599€ su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook dall’ottimo rapporto qualità/prezzo c’è ora una nuova offerta Amazon per il Black Friday da cogliere al volo: il Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile al prezzo scontato di 599 euro potendo contare sull’ottimo processore Intel Core i5-12450H, un vero e proprio lusso per la fascia di prezzo, e 16 GB di memoria RAM. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta a un ottimo prezzo su Amazon

Acquistare un nuovo notebook con il Black Friday di Amazon è più facile. Il Lenovo IdeaPad Slim 3, infatti, è uno dei notebook più interessanti del momento. Tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel Core i5-12450H che, per la fascia di prezzo, è un vero e proprio lusso. Il processore è supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

La scheda tecnica include anche un display da 15,6 pollici oltre a una tastiera full size con layout italiano e retroilluminazione. C’è poi il sistema operativo Windows 11. Il laptop è anche particolarmente leggero, con una massa complessiva di appena 1,62 chilogrammi. La scocca è realizzata con una colorazione Arctic Grey.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo scontato di 599 euro. Si tratta di uno dei migliori notebook da comprare in occasione del Black Friday. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto è destinato a terminare rapidamente.

