Questo Lenovo con 16 GB di RAM è ora un VERO AFFARE su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è protagonista di una nuova offerta Amazon, caratterizzandosi come uno dei migliori notebook da prendere oggi per contenere il prezzo anche senza rinunciare a un comparto tecnico completo. In questo momento, il notebook è disponibile al prezzo scontato di 597 euro nella variante con processore AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Notebook Lenovo con 16 GB di RAM: a questo prezzo è da prendere subito

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook da comprare oggi. Tra le specifiche tecniche troviamo un processore AMD Ryzen 5 7520U affiancato da ben 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. Da notare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Il notebook è dotato di una tastiera full size con layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11. Ci sono anche un sensore di impronte digitali oltre a una dotazione completa di porte che comprende 2 USB 3.2 Gen 1, una USB-C 3.2 Gen 1 (supporta trasferimento dati, Power Delivery e DisplayPort 1.2) e una HDMI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 con un prezzo scontato di 597 euro. Il laptop in questione è venduto e spedito da Amazon, caratterizzandosi come uno dei modelli più convenienti sul mercato in questo momento. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

